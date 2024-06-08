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Часть ракетки проломила шестилетней девочке голову во время игры в бадминтон

NBC: в США школьница играла в бадминтон и проломила голову

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РИА Новости

В штате Мэн обломок ракетки для бадминтона воткнулся в голову 11-летней девочки. Об этом сообщает NBC.

Инцидент произошел в городе Портленд, четверо братьев и сестер играли в бадминтон на заднем дворе коттеджа. В какой-то момент металлическая часть ракетки отломилась и попала в голову девочке, сидевшей на траве.

Острый предмет вонзился ребенку в висок и пробил девочке голову. На крики детей прибежал отец, на место была вызвана скорая помощь, ребенка на вертолете доставили в больницу, но несмотря на все усилия медиков спасти пострадавшую не удалось. Расследование происшествия ведет полиция штата.

До этого сообщалось, что в Пермском крае 14-летний мальчик вместе с отцом прятался от грозы под деревом во время рыбалки, в школьника ударила молния. Инцидент произошел 3 июня на берегу реки Кама вблизи поселка Усть-Нытва. 14-летний мальчик рыбачил вместе с отцом. Во время грозы и сильного ливня мужчина и подросток укрылись в лесополосе, в ствол дерева, под которым находился несовершеннолетний, ударил разряд молнии. Спасти ребенка не удалось. По факту произошедшего проверку проводит региональный СК.

Ранее женщина изрезала ножом трехлетнего мальчика на парковке возле гипермаркета.

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