Россиянка отдала «сотрудникам ФСБ» 2 млн рублей, пытаясь спасти накопления

В Костроме телефонные мошенники убедили пенсионерку, что ее сбережения в опасности и заставили женщину перевести на указанные ими счета 2 млн рублей. Об этом сообщает УМВД Костромской области.

С заявлением в правоохранительные органы обратилась 70-летняя жительница Костромы, женщина сообщила, что в течение двух недель общалась по телефону с неизвестным, представившимся сотрудником ФСБ.

Злоумышленник убедил женщину, что ее сбережения в опасности и запретил рассказывать о происходящем родственникам. Пенсионерка поверила мошеннику и в течение нескольких дней переводила деньги на указанные ими счета.

Ее частыми поездками в банк заинтересовались родственники, они уговорили женщину обратиться в полицию. Всего за две недели общения с аферистами пенсионерка перевела им 2 миллиона рублей.

До этого сообщалось, что в Плавске 17-летнего юношу подозревают в пособничестве мошенникам, молодой человек подрабатывал у аферистов курьером. Молодой человек помогал мошенникам похищать деньги у пенсионерок. Пока следователям известно о двух случаях, в которых несовершеннолетний забирал деньги у запуганных злоумышленниками пожилых женщин. Часть средств он оставлял себе, остальные переводил на указанные аферистами счета. Общий ущерб составил 290 тысяч рублей.

Ранее в Москве женщина лишилась квартир и 50 млн рублей после знакомства с мужчиной.