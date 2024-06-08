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Системы РЭБ установили на машины скорой помощи в Белгородской области

Гладков: системы РЭБ установили на 19 машинах скорой помощи в приграничье

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Павел Лисицын/РИА Новости

Системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) установили на 19 машинах скорой помощи, которые работают на граничащей с Украиной территории Белгородской области. Об этом губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил на видео, размещенном в его Telegram-канале.

Он отметил, что это оборудование помогает бороться с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА).

«Продолжаем эту работу, в работе сейчас еще 11 автомобилей. Будем работать и с другими видами транспорта», — сказал чиновник.

Он также подчеркнул, что вопрос безопасности является самым главным в регионе.

8 июня в министерстве обороны России сообщили, что за минувшую ночь средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили и перехватили 25 украинских беспилотников над территорией РФ.

Дроны были сбиты в том числе над Крымом, Краснодарским краем и Астраханской областью. Кроме того, военным удалось уничтожить БПЛА над Ростовской, Белгородской, Брянской, Тульской областями.

До этого Гладков заявил, что на приграничной территории Белгородской области автобусы собираются оснастить средствами радиоэлектронной борьбы для защиты от украинских дронов.

Ранее украинские дроны-камикадзе атаковали два автобуса в Белгородской области.

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