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Четыре школьника застряли на островке посреди водохранилища в Крыму

В Крыму спасли четырех подростков, застрявших на водохранилище

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Сергей Садаклиев/VK

В Крыму четверо подростков доплыли до островка посреди Тайганского водохранилища и не смогли вернуться обратно. Об этом сообщает ГКУ РК «Крым-Спас».

Инцидент произошел в Белогорском районе Крыма, о детях, застрявших на островке посреди водохранилища, в экстренные службы сообщили очевидцы. Подростки далеко заплыли и не смогли вернуться на берег, оставшись на небольшом участке суши.

Спасатели на лодке эвакуировали школьников, медицинская помощь им не потребовалась.

До этого сообщалось, что трех школьников спасли с самодельного плота на Шейновском карьере в Смоленске. В экстренные службы обратились трое подростков 13, 14 и 15 лет, их отнесло на самодельном плоту от берега, дети испугались и позвонили спасателям. Сотрудники МЧС добрались до терпящих бедствие детей и доставили всех на берег. Медицинская помощь юным мореплавателям не понадобилась, их передали родителям.

Ранее в Пермском крае молния ударила в подростка, который прятался от грозы под деревом.

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