Мастер, выпустивший неисправный трамвай на линию в Кемерово, арестован

Суд в городе Кемерово принял решение арестовать мастера, который выпустил на линию трамвай, у которого были неисправны тормоза, что привело к ДТП, где пострадали 146 человек. Об этом сообщает ТАСС.

Избрать меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Хакимова Тимура Гайфулловича сроком на два месяца, постановил суд.

До этого сообщалось, что следователи требуют арестовать мастера «Кемеровской электротранспортной компании» Тимура Хакима по делу о столкновении двух трамваев в городе Кемерово.

6 июня на Логовом шоссе в городе Кемерово произошла авария с участием двух трамваев. Одно из транспортных средств на полной скорости врезалось в другой, в результате чего травмы получили водитель трамвая и 140 пассажиров. При этом одного пострадавшего спасти не удалось.

Причиной происшествия послужил отказ тормозов у одного из трамваев. Всего по факту ДТП были заведены три уголовных дела — о халатности, о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств и об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Ранее в Кремле назвали страшной аварию с участием трамваев, произошедшую в городе Кемерово.