Количество пострадавших при обстреле Луганска достигло 60 человек

Количество пострадавших при атаке украинских войск на город Луганск увеличилось до 60 человек. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник.

Он рассказал, что сотрудники экстренных служб продолжают спасательную операцию в населенном пункте. Специалисты стараются максимально быстро ликвидировать последствия обстрела, а также оперативно оказать помощь раненым людям.

«По состоянию на 8:00 (совпадает с мск. — «Газета.Ru») известно о 60 пострадавших», — подчеркнул руководитель региональной администрации.

Также он добавил, что из-под завалов частично обрушившегося жилого дома достали еще двоих человек. Их спасти не удалось.

По словам Пасечника, оставшиеся без жилья граждане были переведены в пункты временного размещения. Сейчас с ними работают медики и психологи, а представители властей помогают подать заявки на получение компенсаций.

«Благодарю сотрудников МЧС, коммунальщиков, медиков, соцработников, волонтеров, которые продолжают трудиться в круглосуточном режиме», — написал глава республики.

7 июня бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) выпустили в сторону города Луганска шесть американских ракет ATACMS. Пресс-секретарь главы ЛНР Анна Романова уточнила, что большинство снарядов были уничтожены на подлете к населенному пункту.

Тем не менее в городе произошли несколько взрывов и обрушился подъезд одного из многоэтажных жилых домов. К вечеру число пострадавших выросло до 57 человек, из которых четверых спасти не удалось. Однако количество раненых продолжает увеличиваться.

Ранее в МИД РФ прокомментировали обстрел города Луганска со стороны украинских войск.