Курьер мошенников, укравший у пенсионерок 290 тыс. рублей, попался полиции

В Плавске 17-летнего юношу подозревают в пособничестве мошенникам, молодой человек подрабатывал у аферистов курьером. Об этом сообщает СУ СК РФ по Тульской области.

По данным следствия, 17-летний юноша помогал мошенникам похищать деньги у пенсионерок. Пока следователям известно о двух случаях, в которых несовершеннолетний забирал деньги у запуганных злоумышленниками пожилых женщин.

Часть средств он оставлял себе, остальные переводил на указанные аферистами счета. Общий ущерб составил 290 тысяч рублей, в отношении юноши возбуждено уголовное дело о мошенничестве, устанавливаются личности подельников курьера.

До этого сообщалось, что в Красноярском крае задержали 15-летнего подростка, который устроился на подработку к телефонным мошенникам. Полицейским поступили сообщения о похищении денег мошенниками у 73-летней пенсионерки из села Каптырево и 96-летнего жителя поселка Шушенское. Обманутые пожилые люди вручили курьеру мошенников в общей сложности 364 тысячи рублей.

Ранее мошенники лишили россиянку квартиры, пообещав миллионный заработок на криптовалюте.