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В Подмосковье школьник попал в больницу из-за пирожка

mk.ru: в Подмосковье спасли школьника, который едва не задохнулся из-за пирожка

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FotograFFF/Shutterstock

В Видном восьмилетний мальчик попал в больницу, съев пирожок. Об этом сообщает mk.ru.

Восьмилетнему мальчику стало плохо после того, как он съел пирожок с картошкой и грибами. Ребенок начал задыхаться, родители вызвали скорую помощь, школьника госпитализировали.

Выяснилось, что ребенок страдает аллергией на коровье молоко, которое было использовано для пирожкового теста. Медики диагностировали у него анафилактический шок и резкое падение давления. Мальчика удалось спасти.

До этого сообщалось, что во Фрунзенском районе Петербурга устанавливают обстоятельства отравления несовершеннолетнего, мальчик госпитализирован в отделение реанимации. 16-летний юноша попал в больницу после завтрака. Молодой человек съел бутерброд, после чего ему стало плохо, родственники вызвали школьнику скорую помощь. Подросток госпитализирован в тяжелом состоянии в отделение реанимации, у него диагностировано отравление неизвестным веществом. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее в Томской области хирурги спасли ребенка с разрывом печени.

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