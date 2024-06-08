В Подмосковье школьник попал в больницу из-за пирожка

В Видном восьмилетний мальчик попал в больницу, съев пирожок. Об этом сообщает mk.ru.

Восьмилетнему мальчику стало плохо после того, как он съел пирожок с картошкой и грибами. Ребенок начал задыхаться, родители вызвали скорую помощь, школьника госпитализировали.

Выяснилось, что ребенок страдает аллергией на коровье молоко, которое было использовано для пирожкового теста. Медики диагностировали у него анафилактический шок и резкое падение давления. Мальчика удалось спасти.

До этого сообщалось, что во Фрунзенском районе Петербурга устанавливают обстоятельства отравления несовершеннолетнего, мальчик госпитализирован в отделение реанимации. 16-летний юноша попал в больницу после завтрака. Молодой человек съел бутерброд, после чего ему стало плохо, родственники вызвали школьнику скорую помощь. Подросток госпитализирован в тяжелом состоянии в отделение реанимации, у него диагностировано отравление неизвестным веществом. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее в Томской области хирурги спасли ребенка с разрывом печени.