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Африканский лидер поблагодарил Дмитрия Мазепина за поставку гуманитарной партии удобрений

Президент Зимбабве поблагодарил главу комиссии по рынку удобрений РСПП за помощь

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Александр Казаков/ТАСС

Выступая на пленарном заседании на ПМЭФ президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва выразил благодарность председателю комиссии по производству и рынку минеральных удобрений Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Дмитрию Мазепину за содействие в организации поставки гуманитарной партии удобрений его стране. Об этом сообщили в пресс-службе союза.

Африканский лидер напомнил, что гуманитарная партия российских удобрений объемом 23 тыс. тонн была доставлена и передана Зимбабве в мае этого года.

Глава Зимбабве подчеркнул, что помощь в виде хлористого калия и сложных удобрений пришла очень вовремя «на фоне климатических вызовов, с которыми столкнулась страна».

Напомним, поставка была реализована при содействии ООН. Гуманитарная партия удобрений российской компании объемом более 23 тыс. тонн для Зимбабве была погружена на судно в европейских портах. Судно с удобрениями дошло до порта Бейра в Мозамбике. Оттуда гуманитарный груз доставили в Зимбабве наземным транспортом.

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