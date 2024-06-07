В Москве россиянка лишилась жилья и 50 млн рублей из-за афериста

Москвичка осталась без трех квартир после сделки с мошенником. Об этом сообщает НТВ.

Инцидент произошел после того, как россиянка познакомилась с мужчиной. Он представился помощником нотариуса и пообещал, что оформит все документы по вступлению в наследство. По данным источника, чтобы клиентка была более сговорчивой, он давил на ее слабость – пристрастие к алкоголю.

После того, как женщина официально стала владелицей трех квартир, новый знакомый убедил ее продать одну из них и переехать в барак в Подмосковье. После сделки деньги остались у мужчины.

Затем новый знакомый по низким ценам продал два других объекта, принадлежащих женщине. Всего подозреваемый должен был отдать клиентке около 50 миллионов рублей, но все средства он оставил себе.

О ситуации стало известно после того, как родственники случайно узнали о том, что россиянка живет в бараке. К тому моменту, по данным источника, подозреваемый уже уехал в другую страну.

Возбуждены два дела по статьям о мошенничестве. На данный момент бывшая владелица квартир участвует в заседаниях суда.

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