Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Москве россиянка лишилась жилья и 50 млн рублей из-за афериста

В Москве женщина лишилась квартир и 50 млн рублей после знакомства с мужчиной

close
100%
Freepik.com

Москвичка осталась без трех квартир после сделки с мошенником. Об этом сообщает НТВ.

Инцидент произошел после того, как россиянка познакомилась с мужчиной. Он представился помощником нотариуса и пообещал, что оформит все документы по вступлению в наследство. По данным источника, чтобы клиентка была более сговорчивой, он давил на ее слабость – пристрастие к алкоголю.

После того, как женщина официально стала владелицей трех квартир, новый знакомый убедил ее продать одну из них и переехать в барак в Подмосковье. После сделки деньги остались у мужчины.

Затем новый знакомый по низким ценам продал два других объекта, принадлежащих женщине. Всего подозреваемый должен был отдать клиентке около 50 миллионов рублей, но все средства он оставил себе.

О ситуации стало известно после того, как родственники случайно узнали о том, что россиянка живет в бараке. К тому моменту, по данным источника, подозреваемый уже уехал в другую страну.

Возбуждены два дела по статьям о мошенничестве. На данный момент бывшая владелица квартир участвует в заседаниях суда.

Ранее телефонный мошенник с Украины раскрыл на ПМЭФ секреты работы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами