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Врач дал совет, как оградить подростка от вредных привычек

Нарколог Холдин: оградить подростка от зависимостей можно личным примером

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Walter G. Allgower/Global Look Press

Дети начинают пробовать сигареты и спиртные напитки, начиная с 11-13 лет, поэтому основы здорового образа жизни важно заложить в сознание ребенка до наступления подросткового периода. Такой совет дал главный внештатный психиатр-нарколог министерства здравоохранения Московской области Виталий Холдин. Его слова приводит «Радио 1» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Это возраст, когда ребенок активно познает мир, при этом он очень подвержен влиянию сверстников. Самыми авторитетными людьми для него становятся не взрослые — родители или педагоги, а одноклассники или старшие подростки», — сказал Холдин.

Он добавил, что с самых ранних лет важно показывать ребенку личный пример. Если в доме не курят и не пьют, дети усваивают это в качестве нормы.

Семейный нутрициолог, вице-президент Ассоциации нутрициологов и коучей по здоровью (АНКЗ) Антонина Цвинария до этого отмечала, что одним из ключевых проявлений заботы о безопасности и здоровье детей является формирование полезных пищевых привычек с раннего возраста.

По словам эксперта, есть несколько способов заинтересовать детей здоровым питанием: учить выбирать и отличать полезную еду от вредной, поощрять участие в приготовлении пищи вместе с родителями, создавать семейные традиции: совместный воскресный завтрак, пикник или чаепитие, рассказывать или изучать вместе интересные факты о полезных продуктах.

Ранее врач перечислил первые признаки алкогольной зависимости.

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