Кандидаты на выборы пройдут обучение в Высшей партийной школе «Единой России»

Партия «Единая Россия» начала образовательный курс по участию в избирательных кампаниях для кандидатов, показавших наиболее высокие результаты на предварительном голосовании. Об этом сообщили в пресс-службе ЕР.

В первом потоке — 100 человек. Среди них — ветераны спецоперации, волонтеры гуманитарной миссии партии и общественники.

Кандидаты на выборы проходят обучение на площадке Высшей партийной школы.

По словам слушателя курса, ветерана СВО из Пензенской области Олега Фунтикова, политическая деятельность участников спецоперации может принести пользу россиянам.

«Мы там сражаемся за нашу независимость, а здесь — за наше будущее», — сказал Фунтиков.

Среди участников первого модуля — мать бойца СВО Татьяна Соколова из Челябинской области, которая занимается сбором и доставкой гуманитарной помощи.

«Езжу «за ленту» к ребятам. Я вижу, как это им нужно и как они надеются, что здесь мы сделаем все, чтобы им стало легче», — поделилась она.

Специальная программа включает интерактивные лекции, тренинги по разработке стратегии избирательной кампании, участию в предвыборных дебатах и публичных выступлениях.

По мнению директора по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктора Потуремского, высшая партийная школа «Единой России» — успешный проект по политическому образованию в стране.

«Влияние этого проекта на качество подготовки кадров мы видим уже прямо как преподаватели. Это другой уровень компетенции, подготовленности, опыта и практики», — сказал Потуремский.

В свою очередь, замсекретаря Генсовета «Единой России» Сергей Перминов подчеркнул: люди, идущие во власть, — это такие же ребята, как и те, кто работают на линии боевого соприкосновения с полной отдачей 24 на 7.

Напомним, «Единая Россия» проводит отбор кандидатов в депутаты всех уровней путем открытого всенародного голосования и предоставляет право сформировать список кандидатов самим избирателям.

В Единый день голосования в сентябре 70 избирательных кампаний пройдут в 42 субъектах РФ.