Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Кандидаты на выборы пройдут обучение в Высшей партийной школе «Единой России»

Слушатели курса ЕР выдвинутся от партии на выборах в сентябре

close
100%
Пресс-служба «Единой России»

Партия «Единая Россия» начала образовательный курс по участию в избирательных кампаниях для кандидатов, показавших наиболее высокие результаты на предварительном голосовании. Об этом сообщили в пресс-службе ЕР.

В первом потоке — 100 человек. Среди них — ветераны спецоперации, волонтеры гуманитарной миссии партии и общественники.

Кандидаты на выборы проходят обучение на площадке Высшей партийной школы.

По словам слушателя курса, ветерана СВО из Пензенской области Олега Фунтикова, политическая деятельность участников спецоперации может принести пользу россиянам.
«Мы там сражаемся за нашу независимость, а здесь — за наше будущее», — сказал Фунтиков.

Среди участников первого модуля — мать бойца СВО Татьяна Соколова из Челябинской области, которая занимается сбором и доставкой гуманитарной помощи.

«Езжу «за ленту» к ребятам. Я вижу, как это им нужно и как они надеются, что здесь мы сделаем все, чтобы им стало легче», — поделилась она.

Специальная программа включает интерактивные лекции, тренинги по разработке стратегии избирательной кампании, участию в предвыборных дебатах и публичных выступлениях.

По мнению директора по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктора Потуремского, высшая партийная школа «Единой России» — успешный проект по политическому образованию в стране.

«Влияние этого проекта на качество подготовки кадров мы видим уже прямо как преподаватели. Это другой уровень компетенции, подготовленности, опыта и практики», — сказал Потуремский.

В свою очередь, замсекретаря Генсовета «Единой России» Сергей Перминов подчеркнул: люди, идущие во власть, — это такие же ребята, как и те, кто работают на линии боевого соприкосновения с полной отдачей 24 на 7.

Напомним, «Единая Россия» проводит отбор кандидатов в депутаты всех уровней путем открытого всенародного голосования и предоставляет право сформировать список кандидатов самим избирателям.

В Единый день голосования в сентябре 70 избирательных кампаний пройдут в 42 субъектах РФ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами