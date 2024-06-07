Врач объяснила, чем опасен кариес у беременных

Планируя беременность не стоит откладывать посещение стоматолога «на потом», поскольку кариес у будущей мамы может оказать влияние на здоровье зубов ребенка. Об этом в интервью РИАМО предупредила главный врач сети клиник DinStom, врач стоматолог-терапевт Анастасия Голикова.

«Исследователи подтверждают передачу пародонтопатогенных микробов через пуповину к плоду во внутриутробном периоде. То есть еще будучи в животе будущей мамы ребенок уже заражается стоматологическими заболеваниями», — рассказала специалист.

Она добавила, что внутриутробное инфицирование происходит на протяжении всей беременности. На этом фоне зубы у ребенка могут прорезываться уже пораженными кариесом.

Акушер-гинеколог Центра репродуктивного здоровья «СМ-Клиника» Дарья Казакова до этого назвала обследования, которые женщинам необходимо проходить ежегодно.

По ее словам, в возрасте 18-39 лет рекомендуются следующие обследования: осмотр гинеколога и цитологическое исследование соскоба с шейки матки + анализ ПЦР на ВПЧ высокого онкогенного риска; скрининг на инфекции, передающиеся половым путем; самообследование молочных желез или УЗИ молочных желез; УЗИ органов малого таза; для женщин, из группы риска по развитию рака яичников — анализ крови на онкомаркер СА-125.

В возрасте 40 лет и старше ко всем вышеперечисленным добавляется еще ряд обследований, отметила врач.

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