Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Врач объяснила, чем опасен кариес у беременных

Врач Голикова: кариес у беременных влияет на здоровье зубов ребенка

close
100%
Shutterstock

Планируя беременность не стоит откладывать посещение стоматолога «на потом», поскольку кариес у будущей мамы может оказать влияние на здоровье зубов ребенка. Об этом в интервью РИАМО предупредила главный врач сети клиник DinStom, врач стоматолог-терапевт Анастасия Голикова.

«Исследователи подтверждают передачу пародонтопатогенных микробов через пуповину к плоду во внутриутробном периоде. То есть еще будучи в животе будущей мамы ребенок уже заражается стоматологическими заболеваниями», — рассказала специалист.

Она добавила, что внутриутробное инфицирование происходит на протяжении всей беременности. На этом фоне зубы у ребенка могут прорезываться уже пораженными кариесом.

Акушер-гинеколог Центра репродуктивного здоровья «СМ-Клиника» Дарья Казакова до этого назвала обследования, которые женщинам необходимо проходить ежегодно.

По ее словам, в возрасте 18-39 лет рекомендуются следующие обследования: осмотр гинеколога и цитологическое исследование соскоба с шейки матки + анализ ПЦР на ВПЧ высокого онкогенного риска; скрининг на инфекции, передающиеся половым путем; самообследование молочных желез или УЗИ молочных желез; УЗИ органов малого таза; для женщин, из группы риска по развитию рака яичников — анализ крови на онкомаркер СА-125.

В возрасте 40 лет и старше ко всем вышеперечисленным добавляется еще ряд обследований, отметила врач.

Ранее гинеколог рассказала об опасности гриппа для беременных.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами