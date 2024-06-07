Активист Еговцев отбивался от сталкера жены кухонным ножом

Подозреваемый в убийстве зампреда «Зова народа» Антона Еговцева пришел к нему домой с охотничьим ножом и молотком. Об этом сообщил Life со ссылкой на Telegram-канал Shot.

По данным канала, сам Еговцев знал, что сталкер его жены вооружен, поэтому вышел из квартиры с кухонным ножом.

Shot выяснил, что тренер по мотокроссу Дмитрий Матвеев утверждал, что любит жену общественника Екатерину еще со школы, где они вместе учились. Однако сама женщина его даже не помнила. Последние 1,5 года Матвеев, по словам близких общественника, приходил домой к супружеской паре с цветами. Еговцевы выгоняли его и просили оставить их семью в покое, но он возвращался и сидел у подъезда в машине.

В день трагедии Екатерина возвращалась домой и увидела у дома Матвеева. Она позвонила мужу и в полицию, а сама пошла к брату, чтобы не попадаться на глаза преследователю.

Сам Еговцев в это время был в квартире на больничном. Когда он вышел, убийца набросился на него и ударил ножом около семи раз. Общественник тоже сумел ранить нападавшего в плечо.

До этого стало известно, что раненый Еговцев после драки стучался к соседке, но женщина побоялась открыть ему дверь, потому что дома с ней был ребенок. Полиция приехала через 15 минут после вызова соседки, но самого нападавшего на месте уже не было, а Еговцев скончался.

Ранее прокуратура назвала основную версию причины убийства скейтера в Москве.