Подозреваемый в убийстве зампреда «Зова народа» находится в реанимации

Подозреваемый в убийстве зампреда движения «Зов народа» Антона Еговцева находится в реанимации, его ранил в драке погибший. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУСК России по Московской области, передает РИА Новости.

Отмечается, что предполагаемый преступник попал в реанимационное отделение медицинского учреждения с ножевым ранением, которое ему нанес потерпевший во время ссоры. Сбор и закрепление доказательственной базы продолжается.

В ведомстве сообщили, что после убийства активиста возбуждено уголовное дело. Преступник ударил его ножом не менее восьми раз.

Также в пресс-службе главного следственного управления СК по Подмосковью сообщили, что жену убитого длительное время преследовал злоумышленник. Следствие оценит действия сотрудников полиции по факту халатного отношения на ранее поданные заявления со стороны супруги общественника.

7 июня Еговцева нашли с множественными ножевыми ранениями. Активист скончался от потери крови.

Ранее назвали две версии убийства Еговцева.