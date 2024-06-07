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Суд арестовал экс-министра труда Омской области, обвиняемого во взяточничестве

Суд в Москве отправил в СИЗО экс-министра труда Омской области Куприянова

Басманный районный суд Москвы арестовал бывшего министра труда и социального развития Омской области Владимира Куприянова, обвиняемого в получении взятки в крупном размере. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале судов общей юрисдикции российской столицы.

В заявлении отмечается, что инстанция удовлетворила ходатайство органов предварительного расследования об избрании экс-чиновнику меры пресечения в виде заключения под стражу. Куприянова отправили в СИЗО до 4 августа текущего года.

«По версии следствия, Куприянов, занимая должность заместителя председателя правительства Омской области, министра труда и социального развития Омской области, получал взятку в виде денег, а также имущества, незаконного оказания услуг имущественного характера», — говорится в публикации.

В сообщении уточняется, что в ответ экс-чиновник покровительствовал и попустительствовал по службе ранее знакомому ему человеку.

6 июня портал «Коммерческие вести» со ссылкой на собственные источники сообщил о задержании бывшего министра труда и социального развития Омской области. По информации журналистов, Куприянова взяли под стражу члены специально вылетевшей из столицы оперативной группы. После этого его этапировали в Москву.

Авторы статьи подчеркнули, что вместе с экс-чиновником были задержаны два депутата. Но их имена не уточнялись.

Ранее в Республике Адгея судья выбросил взятку в окно после внезапного визита сотрудников Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ.

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