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Россиянка избила флориста из-за проданного ее мужу плохого букета

В Нижнем Новгороде женщина попыталась украсть цветы и напала на флориста

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Регион-52 | Нижний Новгород/VK

В Нижнем Новгороде женщина избила продавца цветов из-за «плохого букета», купленного ее мужем. Видео нападения появилось в группе «Регион-52» во «ВКонтакте».

Заснявшая инцидент на камеру свидетельница объяснила, что все произошло через несколько часов после того, как в цветочный магазин пришел пьяный мужчина и купил понравившейся ему букет.

Затем покупатель вернулся в магазин со своей агрессивной женой. Она была недовольна цветами, которые выбрал ее супруг, и потребовала деньги назад.

«Продавец объяснила, что по закону, цветы и растения — это невозвратный товар. Тогда дамочка схватила с витрины первый попавшийся букет и стала выходить из магазина. Девушка-продавец попыталась ее задержать, чтобы вернуть цветы, за что получила по лицу», — пояснила очевидица.

На записи видно, как разъяренная женщина толкает на землю продавца, а затем покидает место происшествия вместе с мужем.

Ранее пьяный петербуржец решил подарить девушкам цветы и попал под суд.

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