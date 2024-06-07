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В РСТ рассказали о ценах на отдых в Турции, Египте и ОАЭ

Вице-президент РСТ Горин: Египет остается самым доступным вариантом для отдыха

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Shutterstock

Отдых в Турции летом 2024 года обойдется россиянам примерно по той же стоимости, что и в прошлом году, при этом в Египте и ОАЭ цены могут быть снижены в определенных категориях отелей. Об этом рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин, передает Pravda.Ru.

По его словам, в ОАЭ туристам дополнительно предлагают летние скидки до 40%. При этом самым доступным вариантом среди этих направлений остается Египет, уточнил эксперт. Он также отметил, что в летний сезон более привлекательным является отдых в Турции, потому что погода там комфортная.

Специалист добавил, что Таиланд становится более популярным круглогодичным направлением у россиян, чем Египет.

«Сейчас погода уже не является определяющим фактором, потому что доступные страны популярны круглогодично, и понятие сезонности постепенно утрачивает свое значение,» — подчеркнул Горин.

В конце мая в АТОР сообщали, что объем заявленной на лето 2024 года авиаперевозки из России в Египет в два раза превышает прошлогодний. При этом 90% провозной емкости приходится на два курортных направления — Хургаду и Шарм-эль-Шейх.

Ранее сообщалось, что в АТОР не ждут удешевления туров в Турцию после краха FTI.

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