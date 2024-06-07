Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Врачи объяснили, чем опасны успокоительные и ноотропы для школьников

Невролог Иванова: ноотропы и успокоительные могут помешать школьнику сдать ЕГЭ

close
100%
Depositphotos

Школьникам лучше отказаться от успокоительных препаратов перед сдачей ЕГЭ, так как они могут навредить. В числе прочего, такие лекарства замедляют ассоциативные процессы, из-за чего учащийся может растеряться и забыть даже то, что хорошо знал, объяснила врач-невролог Видновской КБ Минздрава МО Ольга Иванова в беседе с Общественной Службой Новостей.

Врач призвала родителей поддерживать детей в период сдачи экзаменов, но при этом не нагнетать и не увеличивать их переживания.

«О важности ЕГЭ не дают забыть в школе, а дома «масло в огонь» подливают родители. Переживания — распространенное явление. И нередко заботливые папа и мама дают ребенку на экзамен успокоительное», — пояснила врач, призвав отказаться от этого.

Стимулирующие работу мозга ноотропы, по мнению Ивановой, лучше тоже не пить, так как у них есть побочные эффекты. В их числе – нервозность, потеря концентрации внимания. Если такая «побочка» застигнет школьника во время экзамена, то в итоге таблетки только навредят, заключила невролог.

Напомним, психиатры также призывают россиян отказаться от приема ноотропов без назначения врача. Они подчеркивают, что наличие у человека проблем с памятью, сном или вниманием, которые тот пытается решить с помощью ноотропов, может оказаться симптомом серьезного заболевания.

Ранее стало известно, что в России подскочил спрос на игрушки-антистресс и успокоительные.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами