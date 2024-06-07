Врачи объяснили, чем опасны успокоительные и ноотропы для школьников

Школьникам лучше отказаться от успокоительных препаратов перед сдачей ЕГЭ, так как они могут навредить. В числе прочего, такие лекарства замедляют ассоциативные процессы, из-за чего учащийся может растеряться и забыть даже то, что хорошо знал, объяснила врач-невролог Видновской КБ Минздрава МО Ольга Иванова в беседе с Общественной Службой Новостей.

Врач призвала родителей поддерживать детей в период сдачи экзаменов, но при этом не нагнетать и не увеличивать их переживания.

«О важности ЕГЭ не дают забыть в школе, а дома «масло в огонь» подливают родители. Переживания — распространенное явление. И нередко заботливые папа и мама дают ребенку на экзамен успокоительное», — пояснила врач, призвав отказаться от этого.

Стимулирующие работу мозга ноотропы, по мнению Ивановой, лучше тоже не пить, так как у них есть побочные эффекты. В их числе – нервозность, потеря концентрации внимания. Если такая «побочка» застигнет школьника во время экзамена, то в итоге таблетки только навредят, заключила невролог.

Напомним, психиатры также призывают россиян отказаться от приема ноотропов без назначения врача. Они подчеркивают, что наличие у человека проблем с памятью, сном или вниманием, которые тот пытается решить с помощью ноотропов, может оказаться симптомом серьезного заболевания.

Ранее стало известно, что в России подскочил спрос на игрушки-антистресс и успокоительные.