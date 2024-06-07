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Научного руководителя ЧВК «ЕНОТ» потребовали посадить на 14,5 года

«Ъ»: прокурор просит 14,5 года для научного руководителя ЧВК «ЕНОТ» Молокоедова

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Алексей Филиппов/РИА Новости

В Кунцевском суде Москвы обвинение запросило 14,5 года заключения для Андрея Молокоедова, которого следователь назвал научным руководителем частной военной компании (ЧВК) «Единые народные общинные товарищества» (ЕНОТ). Об этом пишет «Коммерсантъ».

По версии следствия, экс-советник директора Научного центра иммунологии МГУ Молокоедов в 2018 году возглавил преступную группировку, участники которой напали на дом жителя Туапсе Петра Супонева.

Считается, что у них был конфликт из-за земельного участка с семьей академика РАН Михаила Пальцева, чьим советником был Молокоедов.

Среди обвинений в адрес научрука ЧВК со стороны прокуратуры — организация преступного сообщества, вымогательство и угроза убийством.

Молокоедов находится под стражей более пяти лет. В 2022 году Мосгорсуд аннулировал 14-летний приговор и направил дело на повторное рассмотрение. При этом защита настаивает на полном оправдании подсудимого, настаивая на отсутствии преступления.

Ранее стало известно, что лидеров экстремистской организации из Тувы будут судить в Москве.

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