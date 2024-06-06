Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«На кефире и сыворотке»: россиянам рассказали о пользе разных вариантов окрошки

«Пятый канал»: окрошка на кефире содержит много кальция

close
100%
Shutterstock

Окрошку можно приготовить не только на квасе, но и, например, на кефире, такое блюдо будет содержать большое количество кальция и витаминов группы В. Об этом «Пятый канал» узнал у экспертов.

По их словам, низкокалорийным вариантом будет окрошка на сыворотке. В этом случае она также будет способствовать улучшению пищеварения. При этом меньше всего калорий будет в супе на минеральной воде. Эксперты отмечают, что блюдо можно приготовить и на холодном бульоне.

«Это диетическое блюдо имеет массу положительных свойств и благотворно влияет на состояние организма. Явных противопоказаний у подобной окрошки нет, но лучше есть суп не сразу из холодильника, а дав ему нагреться до комнатной температуры», — говорится в сообщении.

Еще один вариант — приготовить окрошку на томатном соке. В этом случае блюдо будет очень сытным.

Диетолог Маргарита Королева до этого говорила, что окрошка — это полезное блюдо для рациона в жаркую погоду, когда организм теряет много питательных веществ. Выбор лучше делать в пользу летнего супа, приготовленного на кефире — он полезнее для здоровья, заявила она.

Ранее россиянам рассказали, как часто можно есть окрошку.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами