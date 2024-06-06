«На кефире и сыворотке»: россиянам рассказали о пользе разных вариантов окрошки

Окрошку можно приготовить не только на квасе, но и, например, на кефире, такое блюдо будет содержать большое количество кальция и витаминов группы В. Об этом «Пятый канал» узнал у экспертов.

По их словам, низкокалорийным вариантом будет окрошка на сыворотке. В этом случае она также будет способствовать улучшению пищеварения. При этом меньше всего калорий будет в супе на минеральной воде. Эксперты отмечают, что блюдо можно приготовить и на холодном бульоне.

«Это диетическое блюдо имеет массу положительных свойств и благотворно влияет на состояние организма. Явных противопоказаний у подобной окрошки нет, но лучше есть суп не сразу из холодильника, а дав ему нагреться до комнатной температуры», — говорится в сообщении.

Еще один вариант — приготовить окрошку на томатном соке. В этом случае блюдо будет очень сытным.

Диетолог Маргарита Королева до этого говорила, что окрошка — это полезное блюдо для рациона в жаркую погоду, когда организм теряет много питательных веществ. Выбор лучше делать в пользу летнего супа, приготовленного на кефире — он полезнее для здоровья, заявила она.

Ранее россиянам рассказали, как часто можно есть окрошку.