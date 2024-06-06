Предприятия «Росатома» займутся развитием электромобильности в Калининградской области

Правительство Калининградской области, ТВЭЛ и РЭНЕРА займутся развитием рынка электромобилей в регионе. Соглашение об этом было подписано в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Документ с правительством региона подписали президент ТВЭЛ Наталья Никипелова и генеральный директор РЭНЕРА Александр Камашев.

Как подчеркнула Никипелова, реализация соглашения уже была начата. По ее словам, решения которые будут реализовываться в рамках договоренности, будут исключительно российскими и локализованными.

«У соглашения очень широкая программа. Во-первых, это быстрое развитие инфраструктуры — разного рода электрозаправочных решений», — сказала она.

Никипелова уточнила, что «Росатом» планирует развивать электрозаправочные хабы, так как в госкорпорации считают такое решение гораздо более перспективным, чем сооружение отдельностоящих заправок.

«Мы активно работаем с местными бизнесами — такси и каршерингом. Обсуждали широкую программу перехода общественного пассажирского транспорта на электротягу», — добавила она.

Также отмечается, что «Росатом» видит рост интереса у участников рынка в развитии отрасли. Так, например, они инвестируют в развитие всех переделов: в электромобили в легковом и грузовом сегментах, в сегменте общественного транспорта, в их компоненты, а также в производителей электрозарядной инфраструктуры. Именно поэтому компания намерена развивать любые проекты в этой сфере.