Южнокорейцы отправили в КНДР воздушные шары с фильмами и популярной музыкой на флешках

Южнокорейские активисты отправили в КНДР воздушные шары с k-pop и популярными фильмами на USB-накопителях в ответ на прилетевшие к ним шары с мусором. Об этом пишет CNN.

Акцию с запуском «культурных» шаров, наполненных пропагандистскими листовками, а также тысячами флешек с фильмами и музыкой, провела сегодня утром группа «Борцы за свободную Северную Корею» (FFNK). На флеш-картах, отправленных южнокорейцами своим северным соседям, содержатся записи популярных в стране музыкальных клипов и телепередач. Также активисты послали в КНДР две тысячи однодолларовых купюр.

Отмечается, что FFNK отправляет подобные воздушные шары с предметами, запрещенными в КНДР, уже много лет. В эти посылки они обычно кладут продукты питания, лекарства, радиоприемники, пропагандистские листовки и распечатанные южнокорейские новости. При этом правительство республики официально запрещает им проводить такие акции. Тем не менее лидер организации «борцов» Пак Сан Хак, сбежавший из КНДР много лет назад, назвал отправленные ими материалы «письмами правды и свободы».

«Южная Корея — это не американская колония и не пустошь человечества, как я узнал в Северной Корее. Мы посылали деньги, лекарства, факты, правду и любовь, но посылать в ответ грязь и мусор? Это бесчеловечный и варварский поступок», — заметил он.

СМИ пишут, что недавний инцидент усугубил напряженные отношения между двумя странами. На этой неделе Южная Корея объявила, что возобновит «все военные действия» вблизи демаркационной линии, приостановив действие соглашения 2018 года, подписанного обеими странами во время короткого периода относительно теплых отношений.

До этого президент Южной Кореи Юн Сок Ёль назвал отправку КНДР шаров с мусором неразумной провокацией.

Ранее воздушный шар с мусором КНДР упал на здание посольства Японии.