Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянам назвали продукты, которые можно есть на ночь без вреда для фигуры

ОСН: кальмары, йогурт и клубнику можно есть на ночь и не поправиться

close
100%
Depositphotos

Перед сном можно перекусить – это стабилизирует уровень сахара в крови и восполняет запасы энергии для бодрости на следующий день. Однако важно выбрать правильные блюда – с низким содержанием белка и здоровыми жирами. За раз можно потребить не более 200 ккал, выяснила у экспертов Общественная Служба Новостей.

Среди допустимых на ночь продуктов специалисты ставят на первое место кальмары, которые являются ценным источником белка. Это диетический вариант морепродуктов, в них много полезного йода, который в конечном итоге поддерживает скорость метаболизма.

Также полезно будет на ночь съесть льняные семечки – их можно добавить в ряженку или греческий йогурт. В целом йогурт и творог эксперты считают полезным перекусом на ночь, но только без добавок.

Утолять вечерний голод диетологи также советуют куском курицы или индейки и овощами, причем лучше делать выбор в пользу огурцов, моркови, брокколи – они содержат мало калорий, но питательны и хорошо притупляют чувство голода.

Также полезными вариантами вечернего перекуса считаются бананы – они легко усваиваются организмом и помогают заснуть за счет стимуляции выработки мелатонина и серотонина. Также в них есть калий и магний, которые помогают мышцам расслабиться.

Россиян ранее предупредили об опасности ночных перекусов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами