Россиянам назвали продукты, которые можно есть на ночь без вреда для фигуры

Перед сном можно перекусить – это стабилизирует уровень сахара в крови и восполняет запасы энергии для бодрости на следующий день. Однако важно выбрать правильные блюда – с низким содержанием белка и здоровыми жирами. За раз можно потребить не более 200 ккал, выяснила у экспертов Общественная Служба Новостей.

Среди допустимых на ночь продуктов специалисты ставят на первое место кальмары, которые являются ценным источником белка. Это диетический вариант морепродуктов, в них много полезного йода, который в конечном итоге поддерживает скорость метаболизма.

Также полезно будет на ночь съесть льняные семечки – их можно добавить в ряженку или греческий йогурт. В целом йогурт и творог эксперты считают полезным перекусом на ночь, но только без добавок.

Утолять вечерний голод диетологи также советуют куском курицы или индейки и овощами, причем лучше делать выбор в пользу огурцов, моркови, брокколи – они содержат мало калорий, но питательны и хорошо притупляют чувство голода.

Также полезными вариантами вечернего перекуса считаются бананы – они легко усваиваются организмом и помогают заснуть за счет стимуляции выработки мелатонина и серотонина. Также в них есть калий и магний, которые помогают мышцам расслабиться.

Россиян ранее предупредили об опасности ночных перекусов.