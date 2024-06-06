Отец убитого в Москве скейтера рассказал о последнем разговоре с сыном

Андрей Балишанский, отец застреленного на западе Москвы скейтера Константина Балишанского, рассказал, что последний раз они с сыном разговаривали по телефону несколько дней назад. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

По словам отца, у Константина было все нормально. При этом он не упоминал о конфликте с Андреем Деминым — подозреваемым в убийстве, а также не рассказывал о новой девушке.

До этого в прокуратуре Москвы сообщили, что Балишанского могли убить из-за ревности, в данный момент следствие рассматривает эту версию как основную.

Главное следственное управление СК РФ сообщило, что возбуждено уголовное дело по статье об убийстве и незаконном обороте оружия.

6 июня на улице Алексея Свиридова в Москве мужчина, одетый в черную маску, расстрелял 34-летнего Балишанского. Отмечалось, что стрелявший использовал, предварительно, АКС-74У «Ксюха», а после происшествия скрылся во дворах. Спустя некоторое время силовики обезвредили предполагаемого убийцу, он был ранен при задержании.

Ранее появилось видео расстрела мужчины на западе Москвы.