Фитнес-тренер рассказал, как новичкам начинать велотренировки

Если человек не вел активный образ жизни зимой, не занимался регулярно фитнесом, ему не стоит начинать велопрогулки с больших дистанций. Об этом в беседе с РИАМО предупредил победитель чемпионата России по пауэрлифтингу, квалифицированный тренер и наставник Михаил Прыгунов.

«Это будет серьезная нагрузка на ноги, в первую очередь — на коленные суставы. В лучшем случае это может грозить перегрузкой и сильной мышечной болью на следующий день. Чем интенсивнее была велотренировка, тем ощутимее будут последствия», — сказал тренер.

Он посоветовал начинать тренировки с 30 минут, постепенно доводить их до 60 минут, а затем увеличивать время, обращая внимание на свое физическое состояние.

До этого Прыгунов рассказал, что время, которое человек может потратить на велопрогулку, зависит от его целей. Для оздоровления и поддержания тонуса, по его словам, будет достаточно 30 — 60 минут. Если же цель — похудение, рекомендуется увеличить время поездки до 1,5 часа и более.

Перед поездкой тренер посоветовал запустить велотренировку на фитнес-браслете, чтобы следить за скоростью передвижения, пульсом и потраченными калориями.

Ранее родителям рассказали, как уберечь ребенка от «асфальтовой болезни».