Россиянам назвали оптимальное время для велопрогулки

Время, которое человек может потратить на велопрогулку, зависит от его целей. Об этом в беседе с РИАМО рассказал победитель чемпионата России по пауэрлифтингу, квалифицированный тренер и наставник Михаил Прыгунов.

«Если вы катаетесь для оздоровления, тонуса, повышения общей физической активности без конкретной цели сжигания жира, оптимальное время для велопрогулки — 30-60 минут», — сказал эксперт.

Если же цель — похудение, по его словам, рекомендуется увеличить время поездки до 1,5 часов и более. Жесткого ограничения по времени нет, прогулка может длиться и несколько часов, если имеются силы, добавил тренер.

До этого Прыгунов отмечал, что эффективный для похудения веломаршрут должен проходить через подъемы и небольшие спуски. Перед поездкой он посоветовал запустить велотренировку на фитнес-браслете, чтобы следить за скоростью передвижения, пульсом и потраченными калориями.

По его словам, катаясь на велосипеде, можно не просто похудеть, но и сделать это легко и с удовольствием.

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