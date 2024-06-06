Полицейские похитили четырех богатых туристов ради выкупа

На Филиппинах арестовали четырех офицеров полиции по подозрению в похищении иностранцев, сообщает Benar News.

По предварительным данным, правоохранители участвовали в похищении трех китайских туристов и одного малайзийца. Судя по записи с камер уличного видеонаблюдения, на прошлой неделе двое подозреваемых подкараулили роскошный фургон, перевозивший иностранцев по Маниле. После чего их сообщники надели на туристов наручники и затащили их в поджидавшую машину. Двум жертвам похищения удалось вырваться и сообщить о произошедшем властям. Мужчины, оставшиеся в заложниках, были избиты и отдали за свое освобождение 2,5 млн песо (более 3,7 млн рублей).

«Мы не рады, когда полицейские участвуют в незаконной деятельности. Это карается пожизненным заключением и должно послужить строгим предупреждением [для остальных служащих органов внутренних дел]», — заявил глава Филиппинской национальной полиции (PNP) генерал Роммель Франциско Марбил.

В полицейском отчете о происшествии говорится, что в похищении замешаны майор полиции и трое его подчиненных, служивших в столичном регионе. Им уже предъявили обвинения в грабеже, похищении и угоне автомобиля. При этом сообщается, что на свободе остаются 10 причастных к делу гражданских, в том числе филиппинский бизнесмен, который, предположительно, планировал похищение.

Ранее бывшие полицейские из Ростова-на-Дону попали под суд за грабеж и вымогательство.