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СК подтвердил, что устроивший стрельбу на западе Москвы ранен при задержании

СК: подозреваемый в убийстве на западе Москвы ранен при задержании

Подозреваемый в убийстве мужчины на западе Москвы ранен в ходе задержания. Об этом сообщили в ГСУ СК по Москве.

«Подозреваемый в убийстве на западе Москвы установлен, в ходе задержания он был ранен», — заявили в столичном главке.

Отмечается, что по поручению и.о. руководителя Главного следственного управления СК России по городу Москве Виталия Саксина создана следственно-оперативная группа.

Уголовное дело, которое было возбуждено после убийства, передали в Первое управление по расследованию особо важных дел столичного главка СК.

В прокуратуре Москвы также подтвердили ранение подозреваемого при задержании. Отмечается, что речь идет о гражданине 1988 года рождения.

«Он оказал сопротивление при задержании и был ранен», — заявили в столичном надзорном ведомстве.

При нем обнаружили оружие, из которого осуществлялись выстрелы.

До этого Mash писал, что, по предварительным данным, мужчину, который открыл стрельбу на западе Москвы, якобы ликвидировали полицейские.

Telegram-канал Shot сообщил, что жертвой мужчины, открывшего стрельбу в районе Фили-Давыдково в Москве, стал 34-летний Константин Балишанский.

Киллер застрелил Балишанского из автомата возле дома, где тот жил. Стрелявший был одет в черную одежду, а на его лице была медицинская маска.

Ранее появилось видео расстрела мужчины на западе Москвы.

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