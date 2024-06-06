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В Шахтах мужчина открыл огонь по прохожему из карабина

В Ростовской области мужчина трижды выстрелил прохожему в живот из карабина

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Телеграм-канал «Че по Ростову?»

В Ростовской области полиция разыскивает мужчину, который открыл огонь по прохожему из карабина «Сайга». Об этом сообщается в Telegram-канал «Че по Ростову».

Инцидент произошел в ночь на 6 июня в городе Шахты, около часа ночи у жилого дома по улице Победы Революции неизвестный мужчина, вооруженный карабином «Сайга», ранил на улице прохожего, выстрелив ему в живот и тело не менее трех раз. Злоумышленник скрылся с места происшествия.

Пострадавшего экстренно госпитализировали, 33-летнего мужчину удалось спасти. По предварительной информации, стрелком оказался 28-летний житель города Шахты, он передвигается на автомобиле Нива «Шевроле» и может оказать сопротивление при задержании. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого сообщалось, что в Чертаново конфликт посетителей торгового центра закончился стрельбой из травматического пистолета. Между двумя посетителями центра возникла перепалка. Один из участников ссоры достал травматический пистолет и выстрелил из него в лицо оппоненту.
Раненый кинулся на обидчика, завязалась драка. Очевидцы вызвали на место полицию и скорую. Пострадавший госпитализирован, стрелявшего удалось задержать. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее неизвестный в маске открыл огонь из автомата москвича в районе Фили-Давыдково.

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