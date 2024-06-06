Судья выбросил взятку в окно из-за внезапного визита сотрудников ФСБ

В Адыгее судья выбросил взятку в окно и был задержан сотрудниками ФСБ. Видео задержания опубликовал Telegram-канал «Россия. Кубань».

Сообщается, что мировой судья предложил автомобилисту, которому грозило лишение водительских прав на четыре года, избежать наказания. Свои услуги он оценил в 30 тыс. рублей. Подсудимый согласился и пришел в кабинет к судье с нужной суммой.

Во время передачи взятки в помещение ворвались сотрудники ФСБ. Судья решил избавиться от денег, но не придумал ничего лучше, как выбросить купюры в окно.

Известно, что мужчина уже лишился своей должности. Его полномочия прекращены в связи с отставкой, возбуждено уголовное дело.

Ранее экипаж попытался сжечь яхту, на борту которой находилось более 400 кг кокаина.