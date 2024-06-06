Неизвестный в маске расстрелял из автомата москвича в районе Фили-Давыдково

Мужчину расстреляли из автомата в московском районе Фили-Давыдково. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

В ведомстве отметили, что тело нашли на улице Алексея Свиридова рядом со строительной площадкой эстакады через Рублевское шоссе. Жертвой оказался 35-летний мужчина.

По данным Telegram-канала Mash, в человека стрелял неизвестный в черной маске, после чего сбежал с места преступления. Сейчас полиция разыскивает подозреваемого. По словам очевидцев, он скрылся во дворах неподалеку.

До этого в Воронежской области водитель выстрелил в сотрудника ДПС. По данным следователей, подозреваемый не отреагировал на требование сотрудников ДПС об остановке и попытался скрыться.

Полицейские погнались за нарушителем и в ходе преследования все же остановили его. После этого водитель выстрелил в инспектора ДПС из гладкоствольного ружья, сослуживцы раненого применили табельное оружие и ранили автомобилиста в ногу.

Ранее московский таксист с судимостью ограбил пьяного пассажира и высадил его.