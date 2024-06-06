Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Киев просчитался со сбросом воды с ДнепроГЭС

Сальдо: Киев ошибся с ущербом от сброса воды с ДнепроГЭС

close
100%
Сергей Величкин/РИА Новости

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что украинские власти просчитались с ущербом от сброса воды с ДнепроГЭС. Его слова передает РИА Новости.

По словам Сальдо, Киев надеялся с помощью сброса воды из Днепровского водохранилища через ДнепроГЭС нанести ущерб позициям российских военных, но идея провалилась, так как объемов сбрасываемой воды оказалось недостаточно.

«Потоки воды распределялись по высохшему дну Каховского водохранилища, а потом сходили вниз по течению Днепра, не причинив значимого ущерба, на который рассчитывала киевская банда. Как и говорил ранее, катастрофы, сравнимой с разрушением Каховской ГЭС, не произошло», — пояснил глава Херсонской области.

До этого глава подконтрольной Киеву Запорожской областной государственной администрации (ОГА) Иван Федоров говорил, что на Украине возобновлено движение по плотине ДнепроГЭС.

По его словам, после обстрела ремонт круглосуточно велся четыре дня и теперь завершен.

Ранее глава Новокаховского района Виталий Гура заявил, что дамба Каховской гидроэлектростанции будет восстановлена, так как от нее зависит орошение южной части Херсонской области.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами