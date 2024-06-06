Киев просчитался со сбросом воды с ДнепроГЭС

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что украинские власти просчитались с ущербом от сброса воды с ДнепроГЭС. Его слова передает РИА Новости.

По словам Сальдо, Киев надеялся с помощью сброса воды из Днепровского водохранилища через ДнепроГЭС нанести ущерб позициям российских военных, но идея провалилась, так как объемов сбрасываемой воды оказалось недостаточно.

«Потоки воды распределялись по высохшему дну Каховского водохранилища, а потом сходили вниз по течению Днепра, не причинив значимого ущерба, на который рассчитывала киевская банда. Как и говорил ранее, катастрофы, сравнимой с разрушением Каховской ГЭС, не произошло», — пояснил глава Херсонской области.

До этого глава подконтрольной Киеву Запорожской областной государственной администрации (ОГА) Иван Федоров говорил, что на Украине возобновлено движение по плотине ДнепроГЭС.

По его словам, после обстрела ремонт круглосуточно велся четыре дня и теперь завершен.

Ранее глава Новокаховского района Виталий Гура заявил, что дамба Каховской гидроэлектростанции будет восстановлена, так как от нее зависит орошение южной части Херсонской области.