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В России построят комплекс по переработке отходов почти за 5 млрд рублей

В Томской области построят КПО за 5 млрд рублей мощностью 250 тысяч тонн в год

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В Томской области до конца этого года построят мусоросортировочный комплекс мощностью 250 тысяч тонн в год. Детали проекта, который оценивается в 4,7 млрд рублей, глава региона Владимир Мазур обсудил с гендиректором Российского экологического оператора Денисом Буцаевым на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Также они заключили о сотрудничестве в развитии инфраструктуры обращения с ТКО.

«Мощность утилизации ТКО на объекте составит 100 тысяч тонн. В рамках подписанного соглашения проработаем с регионом возможность финансирования проекта со стороны РЭО. Проект реализуется на основе концессии», — цитирует Буцаева 360.ru.

Мазур отметил, что решение задачи о переработке отходов поможет в сохранении уникальной природы региона.

«Будем решать задачу вместе с одной из крупнейших российских компаний, обладающей необходимыми компетенции», — добавил губернатор.

Благодаря строительству комплекса в Томской области удастся вдвое сократить объем захоронения отходов и почти полностью достичь 100%-й обработки ТКО.

Напомним, до этого сообщалось о планах создать сразу два мусоросортировочных комплекса мощностью 100 тысяч тонн в Ярославской области. Проекты оценивались в 489 млн рублей, 90% которых в качестве льготного финансирования направляет РЭО.

Ранее стало известно о планах РЭО вложить 2,6 млрд рублей в строительство объекта ТКО в Ростовской области.

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