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Россиянам рассказали, как защитить аккаунт на «Госуслугах» от взлома

Глава Zecurion Ульянов: пароль на «Госуслугах» нужно менять каждые два года

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РИА Новости

Россиянам стоит придумать уникальный пароль на портале «Госуслуги» и в других сервисах, чтобы сохранить свои данные. Об этом «Москве 24» рассказал руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов.

По его словам, пароли для каждого сервиса должны быть разными, потому что в случае, если пароль был скомпрометирован, с его помощью не получится попасть в другие аккаунты. Кроме того, эксперт советует менять пароль раз в два года, чтобы злоумышленникам было сложнее получить доступ к аккаунту.

«Слишком часто менять пароль не стоит. Человек начнет путаться, забывать его, где-то записывать на бумаге или в файлах. А это тоже повышает риски, что пароль может быть скомпрометирован», — добавил Ульянов.

Чтобы понять, что аккаунт на «Госуслугах» был взломан, нужно посмотреть историю действий в аккаунте, заключил он.

Компания DLBI до этого сообщала, что за последние несколько месяцев злоумышленники получили доступ к нескольким десяткам аккаунтов «Госуслуг», используя повторно проданные SIM-карты. Эксперты DLBI предупреждают, что купленные за несколько сотен рублей SIM-карты могут быть использованы для восстановления паролей через SMS в различных сервисах, включая «Госуслуги», крупные банки и социальные сети.

Ранее сообщалось, что в Петербурге пенсионер поверил «сотруднику Госуслуг» и перевел ему семь млн рублей.

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