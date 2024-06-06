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Россияне ответили, почему школьники сильно нервничают в период ЕГЭ

«КП»: 58% россиян считают, что школьники нервничают в период ЕГЭ из-за родителей

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Shutterstock

Более половины (58%) россиян считают, что выпускники сталкиваются со стрессом и нервными срывами перед ЕГЭ из-за того, что родители и школа слишком накручивают их и преувеличивают значимость выпускного экзамена. Это показал опрос kp.ru, в котором приняли участие 6,4 тыс. человек.

«Считаю, что детей слишком накручивают. Очень многие родители начинают суетиться с первого класса, настраивают ребенка, что он должен безупречно учиться. Конечно, ожидания родителей вызывают у школьников огромный стресс», — поделилась участница опроса.

Еще 22% опрошенных россиян думают, что выпускники нервничают из-за страха того, что экзамен могут сделать слишком сложным и непредсказуемым. По их мнению, формат ЕГЭ не лучшая форма проверки знаний. 19% предположили, что современные дети растут слишком нестрессоустойчивыми, поэтому они не готовы сталкиваться с трудностями и сильно волнуются во время ЕГЭ. Оставшийся 1% опрошенных выбрали вариант «другое».

Психолог семейного центра «Преображение» Марина Волкова до этого говорила, что в период сдачи ОГЭ и ЕГЭ родителям важно создать психологически комфортную обстановку для школьников дома, чтобы они могли настроиться на позитивные мысли.

Ранее выпускникам объяснили, что делать при нарушениях их прав на ЕГЭ.

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