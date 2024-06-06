Эксперты оценили идею приглашать родителей на досмотры детей перед ЕГЭ

Присутствие родителей на досмотрах школьников перед ЕГЭ позволит сделать всю эту процедуру более понятной и прозрачной, а также снизит риски каких-то конфликтных ситуаций, считает детский омбудсмен Татарстана Ирина Волынец. Сейчас родители выступают за то, чтобы закончилась «истерия с раздеванием» школьников, отметила она в беседе с RT.

Напомним, накануне глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что в 2025 году родительским комитетам могут разрешить контролировать процесс досмотра перед ЕГЭ. Волынец отметила, что при привлечении родителей подобные процедуры будут более спокойными. Хотя это тоже не гарантирует на 100% того, что не произойдет ничего «предосудительного», добавила она.

Родители сегодня выступают за проведение экзаменов в школах, где учатся дети, а вопрос «досмотра» вообще не вставал, так как он связан с недоверием к детям, отметила общественница.

«Не хотелось бы, чтобы они начинали свою жизнь с того, что государство априори им не доверяет... Поэтому родители выступают с инициативой [о запрете досмотра перед ЕГЭ]. Чтобы не имели права на это ни какие-то сотрудники, специально приглашённые, ни сами родители», — подчеркнула Волынец.

В этом году произошло сразу несколько скандалов из-за досмотров учащихся перед экзаменами. Так, в воронежской школе выпускницам, пришедшим на ЕГЭ, пришлось снимать нижнее белье для прохода через металлоискатель. Также сообщалось, что в Чувашии в местной школе учениц заставили раздеваться до нижнего белья, чтобы получить допуск к сдаче ЕГЭ.

Ранее стало известно, что депутаты внесут в Госдуму законопроект об отмене ЕГЭ.