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В Новодвинске двухлетний мальчик попал в реанимацию после падения из окна

В Архангельской области ребенок выпал из окна вместе с москитной сеткой

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Shutterstock

В Новодвинске следователи устанавливают обстоятельства травмирования двухлетнего мальчика, ребенок выпал из окна квартиры на четвертом этаже. Об этом сообщает СУ СК РФ по Архангельской области.

Инцидент произошел в многоэтажке Новодвинска, двухлетний мальчик остался без присмотра взрослых, приставил к окну табурет, выбрался на подоконник и вместе с москитной сеткой выпал с высоты четвертого этажа.

Пострадавший выжил, он доставлен в отделение реанимации в тяжелом состоянии. Обстоятельства произошедшего устанавливают следователи. Подробности о состоянии мальчика неизвестны.

До этого сообщалось, что в Воронеже трехлетние близнецы выпали из окна пятого этажа. Инцидент произошел в одном из воронежских общежитий, из окна комнаты на пятом этаже выпали двое трехлетних близнецов. Мальчик и девочка выжили, они доставлены в детскую больницу с различными травмами. Обстоятельства произошедшего устанавливают следователи, выясняются детали инцидента, также будет установлено, как дети остались без присмотра и где в момент происшествия были их родители.

Ранее в российском регионе ребенок-инвалид выпал из окна пятого этажа и попал в больницу.

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