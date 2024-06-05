Россиянин выстрелил в сотрудника ДПС, который хотел проверить у него документы

В Воронежской области водитель отказался остановиться по требованию и выстрелил в сотрудника ДПС. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по региону.

Инцидент произошел утром 4 июня на автодороге М-4 «Дон» в Богучарском районе. По данным ведомства, подозреваемый не отреагировал на требование сотрудников ДПС об остановке и попытался скрыться. Полицейские погнались за нарушителем и в ходе преследования все же остановили его. После этого водитель выстрелил в инспектора ДПС из гладкоствольного ружья, сослуживцы раненого применили табельное оружие и ранили автомобилиста в ногу.

В итоге обоих пострадавших доставили в больницу с огнестрельными ранениями. На гражданина, открывшего стрельбу, завели уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа. Мотивы подозреваемого неизвестны, сейчас следователи допрашивают свидетелей и устанавливают обстоятельства произошедшего.

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