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В Якутии на площади более 800 квадратных метров загорелся дом, есть пострадавшие

В Якутии четыре человека пострадали во время пожара в жилом доме

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МЧС России

Жители Якутии пострадали во время пожара в доме. Об этом сообщает управление МЧС по региону.

Инцидент произошел в селе Майя Мегино-Кангаласского района. После вызова к дому на улице Степанова оперативно прибыли специалисты. Предварительно площадь пожара составляет 825 квадратных метров. К тушению привлекли 26 человек и пять единиц техники. Из дома эвакуировали около 40 человек.

«В результате опасных факторов пожара пострадали четыре человека, в том числе один ребенок», – сообщается в публикации.

Еще одну женщину приехавшим на место медикам спасти не удалось.

На данный момент тушение пожара продолжается. Огонь охватил кровлю здания по всей площади.

До этого двухэтажный дом загорелся в Уфе. Площадь возгорания достигла 80 квадратных метров. При этом пожар произошел на бревенчатом втором этаже, огонь мог перекинуться на другие постройки. На данный момент выясняются причины произошедшего.

Ранее в Бурятии поезд проехал сквозь лесной пожар и попал на видео.

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