Профессор Финансового университета назвала новую налоговую систему в России более справедливой

Изменения в налоговой системе России придадут ей принцип справедливости, считает профессор кафедры налогов и налогового администрирования Финансового университета, доцент экономических наук Людмила Полежарова.

По ее словам, в обществе давно сформировался социальный вызов на большую справедливость.

«Общество давно хотело бы, чтобы более богатые люди платили больше, чем социально незащищенные. Именно поэтому появилась идея ввести прогрессивную шкалу в части НДФЛ», — сказала Полежарова.

Она отметила, что новая прогрессивная шкала поможет решить сразу 3 задачи.

«Во-первых, налоговая система станет более справедливой. Во-вторых, бизнес получит новый стимул. В-третьих, новая система поможет развивать социальные сферы, поддерживать семьи, пожилых людей. Все это будет решаться за счет дополнительных средств, которые получит федеральный бюджет», — рассказала Полежарова.

По ее словам, дополнительные деньги будут направлены также на развитие инфраструктуры, в строительство, обеспечение развития высокотехнологичных отраслей экономики и другие.

Она отметила, что все это поможет комплексно развивать российскую экономику.

Комментируя заявления президента Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александра Шохина о необходимости сделать трехступенчатую шкалу, Полежарова отметила, что предложенная Минфином шкала рассчитана исходя из прогноза социально-экономического развития России, показателей Росстата о заработной плате.

«Все разделено по классам. В нынешних условиях пятиступенчатая шкала делает лучше для налоговой системы и восприятия, придавая ей более справедливый характер», — заключила Полежарова.

Напомним, ранее Минфин внес в правительство поправки по совершенствованию налоговой системы.