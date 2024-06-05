Главу «Империи сильнейших ведьм» обвинили в экстремизме

Участнице телешоу «Битва экстрасенсов» и руководительнице оккультной организации «Империя сильнейших ведьм» Алене Полынь (настоящее имя — Елена Суликова) предъявили обвинение в экстремизме и оскорблении религиозных чувств верующих. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу подмосковного главка Следственного комитета.

«Следствие планирует ходатайствовать перед судом о ее аресте», — отмечается в сообщении.

По данным СК, с января 2020 по декабрь 2023 года женщина продавала и распространяла экстремистскую литературу, в которой содержались призывы к осуществлению насильственных действий в отношении представителей Русской православной церкви. Также в одном из видео, опубликованных Полынь в интернете, следователи нашли высказывания, оскорбляющие религиозные чувства верующих.

Правоохранители провели четыре обыска по месту жительства обвиняемой и ее родственников и изъяли предметы, которые имеют значение для расследования уголовных дел.

4 июня силовики задержали Суликову в ее подмосковном доме по подозрению в мошенничестве и экстремизме. Предварительно установлено, что члены организации предоставляли гражданам псевдорелигиозные услуги.

Ранее религиовед рассказал, как оккультисты обманывают семьи участников СВО.