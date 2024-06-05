Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
1717596188
Размер текста
А
А
А

Главу «Империи сильнейших ведьм» обвинили в экстремизме

СК предъявил обвинение участнице «Битвы экстрасенсов» Суликовой в экстремизме

close
100%
alyonapolyn/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Участнице телешоу «Битва экстрасенсов» и руководительнице оккультной организации «Империя сильнейших ведьм» Алене Полынь (настоящее имя — Елена Суликова) предъявили обвинение в экстремизме и оскорблении религиозных чувств верующих. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу подмосковного главка Следственного комитета.

«Следствие планирует ходатайствовать перед судом о ее аресте», — отмечается в сообщении.

По данным СК, с января 2020 по декабрь 2023 года женщина продавала и распространяла экстремистскую литературу, в которой содержались призывы к осуществлению насильственных действий в отношении представителей Русской православной церкви. Также в одном из видео, опубликованных Полынь в интернете, следователи нашли высказывания, оскорбляющие религиозные чувства верующих.

Правоохранители провели четыре обыска по месту жительства обвиняемой и ее родственников и изъяли предметы, которые имеют значение для расследования уголовных дел.

4 июня силовики задержали Суликову в ее подмосковном доме по подозрению в мошенничестве и экстремизме. Предварительно установлено, что члены организации предоставляли гражданам псевдорелигиозные услуги.

Ранее религиовед рассказал, как оккультисты обманывают семьи участников СВО.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами