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Эксперт рассказал, в какие часы лучше заниматься бегом

Методист Антонов: летом лучше бегать рано утром или поздно вечером

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Depositphotos

Летом для пробежек лучше выбирать прохладное время, например, раннее утро или поздний вечер. Такой совет в интервью РИАМО дал инструктор-методист отделения восстановительной медицины АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Кирилл Антонов. В жаркую погоду он порекомендовал уменьшить частоту и продолжительность тренировок, чтобы избежать перегрева организма.

«Носите легкую и дышащую спортивную одежду, которая хорошо отводит влагу и позволяет коже дышать. Избегайте темной одежды, так как она притягивает солнечные лучи», — сказал Антонов.

В случае сильной усталости, головокружения, тошноты или других симптомов перегрева, важно срочно прекратить тренировку, немедленно укрыться в тени и выпить воду, подчеркнул специалист. Чтобы избежать теплового удара, он посоветовал бегать в парке или в лесу.

До этого Антонов предупреждал, что сердечно-сосудистые заболевания, проблемы с опорно-двигательным аппаратом и суставами, а также патологии легких являются противопоказаниями к бегу. Перед тем как начать тренировки, он посоветовал обратиться к врачу.

Ранее россиянам объяснили, как подготовить организм к регулярному бегу.

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