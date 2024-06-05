Соцсети напугала рыба, найденная на пляже в Сингапуре

Пользователей соцсетей напугал виды рыбы, которую нашли на пляже в Сингапуре, пишет Daily Star.

Как рассказал Деннис Чен, поделившийся с соцсетями фотографиями рыбы, он прогуливался по пляжу в Сингапуре, когда опустил голову вниз и увидел ее торчащую из песка морду. Оказалось, это был длинноносый звездочет.

«Необычное и захватывающее зрелище: эти причудливые рыбы зарываются в песок, выставляя наружу только голову, и, кажется, смотрят на звезды, ожидая ничего не подозревающую добычу», — добавил Чен.

Впрочем, зрители признались, что не хотели бы оказаться на месте Денниса и повстречаться с такой рыбой. Она напомнила им героя ночных кошмаров, а особо впечатлительные комментаторы признались, что больше не будут плавать в море.

«И люди еще смеются надо мной из-за боязни рыбы. Посмотрите на эту штуку. Она чертовски страшна», — считают люди.

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