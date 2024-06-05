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Продюсер RuTube рассказал, заменит ли искусственный интеллект работников медиа

Продюсер RuTube Родной: ИИ помогает людям развивать медиаиндустрию

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Pexels

Искусственный интеллект успел стать важным инструментом, который помогает в работе представителям медиасферы. Он не вытесняет специалистов с их рабочих мест – такая перспектива маловероятна, заявил 360.ru креативный продюсер RuTube Андрей Родной.

Эксперт назвал нейросеть хорошо отточенным инструментом, подчеркнув, что он не влияет на отрасль слишком сильно – по-прежнему все решают кадры. Над контентом работают режиссеры, продюсеры, операторы – заменить их ИИ не сможет, убежден Родной.

«Да, он может помочь, он влияет на контент, но не на индустрию. Без людей нет контента. Нельзя сказать, что сегодня мы разработали ИИ, и теперь увольняем специалистов. <…> В медиаиндустрии нужно чувство юмора, нужен опыт, знания», — пояснил продюсер.

Сегодня ИИ участвует в разработке контента и помогает так же, как раньше было с другими современными технологиями. Несмотря на их внедрение, отрасль в целом сохранила прежний вид, заключил эксперт.

До этого президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф отметил, что сегодня ни у одной технологии нет такой преобразующей силы, как у искусственного интеллекта. По его словам, ИИ будет менять все отрасли, все сферы деятельности людей, а также даст импульс для развития всех остальных технологий.

Ранее сенатор заявил, что искусственный интеллект нуждается в законодательном регулировании.

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