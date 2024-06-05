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Экзамены по профильным предметам предложили сделать обязательными для приемы в педвузы

Фальков: профильные экзамены нужно сделать обязательными при приеме в педвузы

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Pexels

ЕГЭ по профильным предметам с 2025 года необходимо сделать обязательным для поступления в педагогические вузы. Об этом заявил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, передает ТАСС.

На данный момент педвузы при принятии студентов на специальности учителей физики, географии и других могут не устанавливать ЕГЭ по соответствующим предметам, отметил он.

«Мы считаем, что со следующего года надо закрепить в качестве обязательного экзамен для абитуриентов по профильным предметам», — сказал Фальков в рамках «правительственного часа» в Совете Федерации.

До этого президент Российской академии наук Геннадий Красников высказал мнение, что проблема с нехваткой кадров в российской науке частично связана с уровнем школьной подготовки и нежеланием выпускников сдавать Единый государственный экзамен по точным наукам.

Министр отметил, что количество сдающих ЕГЭ по физике упало в несколько раз за последние годы.

Ранее директор школы уволилась после скандала с раздеванием выпускниц перед ЕГЭ.

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