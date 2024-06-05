В России провели 6 тысяч мероприятий в честь Дня эколога

В 89 регионах России прошли 6 тыс. экологических мероприятий в рамках всероссийской акции «Марафон зеленых дел».

Акция инициирована Всероссийским экологическим общественным движением «Экосистема», она проходит по всей России с 20 мая по 5 июня и приурочена ко Дню эколога.

Как отметили организаторы, в мероприятиях приняли участие почти 500 тыс. волонтёров. Мероприятия были главным образом направлены на национальную цель, обозначенную президентом РФ Владимиром Путиным, — экологическое благополучие.

Как отметил министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов, День эколога становится народным праздником в России и объединяет всех людей, для которых забота о природе является жизненным принципом.

«Ежегодно миллионы волонтёров в России чистят берега водоемов от мусора, высаживают новые леса. Это вдохновляет других людей сделать для нашей страны что-то действительно важное, и рад тому, что движение «Экосистема» стало ещё одной силой, которая ведёт вперед», — сказал Козлов.

По данным организаторов, масштабные уборки берегов «Воды России» проходили по всей стране от Калининграда до Сахалина в поддержку «Марафона зелёных дел».

В рамках «Марафона зеленых дел» активисты Движения Первых из Самары запустили проект «Водорослям крышка: вверх по Волге!», а в Подмосковье участники «Экосистемы» за день уничтожили борщевик на площади равной 10 футбольным полям. В то же время в Архангельске на форуме «Арктика. Лёд Тронулся» в рамках марафона стартовал сезон арктических уборок, а в Горно-Алтайске прошел праздник «Земля снежного барса».

«Сегодняшний праздник для нас особенный. Глядя на ту самоотдачу, с которой все регионы принимали участие в Марафоне зеленых дел, хочется работать еще активнее и вместе со всей страной двигаться к достижению поставленных перед нами целей, в числе которых неоспоримым приоритетом для нас является экологическое благополучие России», — отметил сопредседатель Движения «Экосистема» Андрей Руднев.

В конце мая сообщалось, что за выходные «Марафон зеленых дел» всероссийского экологического движения «Экосистема» поддержали в 36 регионах России на площади в шесть миллионов квадратных километров.

Ранее стало известно, что движение «Экосистема» запускает масштабный всероссийский «Марафон зеленых дел».