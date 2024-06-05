Эксперт рассказал, кому противопоказан бег

Сердечно-сосудистые заболевания, проблемы с опорно-двигательным аппаратом и суставами, а также патологии легких являются противопоказаниями к бегу. Об этом в интервью РИАМО рассказал старший инструктор-методист отделения восстановительной медицины АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Кирилл Антонов.

«Людям с высоким артериальным давлением следует обсудить подходящую программу бега с врачом, чтобы избежать перегрузок и возможных осложнений. Людям с существенными проблемами зрения или слуха может быть трудно адекватно реагировать на окружающую обстановку во время бега, что может привести к травмам», — предостерег Антонов.

Чтобы исключить все возможные противопоказания к бегу, он посоветовал обратиться к специалисту.

До этого Антонов говорил, что регулярный бег способствует здоровому сну и положительно влияет на психическое здоровье. Кроме того, по его словам, этот вид спорта укрепляет кости, улучшает кровообращение и увеличивает емкость легких.

Он также отметил, что бег способствует выделению эндорфинов, которые помогают снизить стресс, улучшить настроение и снять тревогу.

Ранее стало известно, безопасно ли заниматься бегом каждый день.