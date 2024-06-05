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Эксперты развеяли популярные мифы о минералке

Сильногазированную минеральную воду назвали полезнее обычной

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Depositphotos

Мнение о том, что газированная вода может спровоцировать вздутие живота, является мифом, потому что газы не опускаются вниз, а, напротив, поднимаются наверх. Об этом «Мойка78» узнала у врачей.

По их словам, столовая минеральная вода не будет способствовать повышению артериального давления. Специалисты отметили, что сильногазированную минеральную воду нельзя считать полезнее обычной — лучше всего отдавать предпочтение воде природной газации. Кроме того, несладкая газированная вода не может разрушить эмаль зубов.

«Сами по себе газы углекислой кислоты не опасны для эмали — взаимосвязь между употреблением минералки и кариесом не подтверждена исследованиями», — говорится в сообщении.

Врач-эксперт Лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская до этого рассказала «Газете.Ru», сама по себе минеральная вода, даже с лечебными свойствами, не считается лекарственным средством. Однако, по ее словам, она оказывает лечебное действие в зависимости от состава, что используется в бальнеотерапии — разновидности водолечения, то есть санаторно-курортного лечения.

Ранее врачи назвали россиянам главные отличия минеральной воды от газированной.

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