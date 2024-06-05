Родители девочки, пострадавшей от домогательств бизнесмена, разгромили его магазин

В Химках родители девочки, которой домогался 50-летний бизнесмен, разгромили его магазин. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

По данным Telegram-канала, стекла табачного магазина, которым владеет подозреваемый, два дня назад разбил отец школьницы, которая пожаловалась на приставания продавца. Девочка призналась, что покупала там вейпы, после чего хозяин по имени Назим стал писать и заманивать в гости.

Местные жители рассказали, что предприниматель продавал электронные сигареты и табак несовершеннолетним, которые учатся в расположенной неподалеку школе и собираются на детской площадке неподалеку.

Сегодня стало известно, что 50-летнего владельца магазина задержали по подозрению в домогательствах в отношении детей. Мужчина приставал к девочкам, предлагал им алкоголь, духи и сигареты, звал к себе в гости поиграть с котенком. О странном поведении мужчины рассказали несколько школьниц. Они утверждают, что Назим намекал на интимные отношения и просил их об оральном сексе. Подозреваемый задержан.

Ранее суд запретил педофилу, создававшему непристойные изображения с детьми, использовать ИИ.